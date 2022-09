SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 88,37 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 88,71 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,48 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 427.889 Aktien.

Am 05.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 01.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,01 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 6,46 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 21.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,96 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.669,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte SAP SE am 25.10.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 19.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

