SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Freitagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 178,74 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 178,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 179,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 178,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.665 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 184,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,21 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,69 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,30 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 22.04.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,41 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent auf 8,04 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 17.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,56 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

