SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 191,66 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 191,66 EUR. Bei 192,88 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 191,48 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 326.457 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2024 bei 197,46 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 2,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 37,25 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 211,11 EUR.

Am 22.07.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8,29 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 21.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,45 EUR je SAP SE-Aktie.

