SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 192,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 192,10 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 192,40 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 192,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.012 SAP SE-Aktien.

Am 29.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,79 Prozent. Bei einem Wert von 120,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 37,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 211,11 EUR an.

SAP SE veröffentlichte am 22.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 8,29 Mrd. EUR gegenüber 7,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.10.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 27.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus