SAP SE-Aktie aktuell: SAP SE mit negativen Vorzeichen

Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 103,14 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 13.741 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,86 EUR nach. Bei 105,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.421.619 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2020 bei 143,32 EUR. Am 16.03.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,13 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 122,94 EUR an. Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2022 4,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die SAP SE zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geschäftssoftwarelösungen, die die verschiedenen Prozesse innerhalb der Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg organisieren. Das Portfolio umfasst Geschäftsanwendungen für große und mittelständische Betriebe sowie Standardlösungen für kleine und mittelgroße Firmen. Darüber hinaus unterstützt SAP mit branchenspezifischen Lösungen Kernprozesse in den Industriezweigen Handel, Finanzen, High-Tech, im Gesundheitswesen und öffentlichen Verwaltungen. Das Flaggschiff des Konzerns stellt dabei die SAP Business-Suite dar, die auf die jeweiligen Anforderungen und Geschäftsziele exakt zugeschnitten werden kann. Basis dieser Anwendung ist die von SAP entwickelte Datenbanktechnik Hana, bei der Daten nicht mehr auf der Festplatte, sondern im Arbeitsspeicher abgelegt werden und so schneller zur Verfügung stehen.

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Chef: Erster Handelstag von Qualtrics in Kürze

SAP-Aktie stabil: SAP mit versöhnlichem Jahresausklang

Trading Idee SAP: Eine positive Überraschung

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: SAP AG