SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Mittwochvormittag zu

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 87,50 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,81 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 87,51 EUR. Zuletzt wechselten 76.699 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 32,56 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,40 EUR am 13.06.2022. Mit einem Kursverlust von 1,27 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 129,69 EUR.

Am 22.04.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.077,00 EUR gegenüber 6.350,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.07.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 20.07.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

