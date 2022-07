SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag ohne große Veränderung

Die SAP SE-Aktie bewegte sich um 15.07.2022 09:22:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 84,99 EUR. Bei 85,15 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 84,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 84,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.489 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 34,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,84 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 1,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,46 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.077,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.350,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 21.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 20.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,99 EUR je Aktie aus.

