SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag tiefer

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 85,85 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,44 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,00 EUR. Bisher wurden heute 806.907 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 129,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,83 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 3,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 114,77 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 21.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 EUR gegenüber 1,75 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 7.517,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.669,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 19.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von SAP SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

