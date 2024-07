SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 188,06 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 188,06 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 188,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 259.392 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2024 bei 190,98 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 1,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 197,90 EUR an.

SAP SE gewährte am 22.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE ein EPS von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,04 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 7,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte SAP SE am 22.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 17.07.2025 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

