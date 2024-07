SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SAP SE

Notierung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 186,58 EUR ab.

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 186,58 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 186,44 EUR. Mit einem Wert von 187,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.591 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 190,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 2,30 Prozent niedriger. Am 27.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 36,48 Prozent wieder erreichen.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,17 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 197,90 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 8,04 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.07.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von SAP SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,56 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Montagshandels schwächer