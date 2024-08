SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag fester

So bewegt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 196,22 EUR.

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 196,22 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 196,54 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 195,50 EUR. Zuletzt wechselten 48.207 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,63 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,26 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,71 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 211,11 EUR an.

Am 22.07.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,55 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2024 gerechnet. SAP SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,45 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

