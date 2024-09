SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 200,95 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 200,95 EUR zu. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 201,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 198,68 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 239.245 Aktien.

Am 16.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 201,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2023 Kursverluste bis auf 120,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 40,15 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 211,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8,29 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2025 dürfte SAP SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

