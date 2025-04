SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 230,20 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 230,20 EUR ab. Bei 229,95 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 231,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 261.513 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,15 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,82 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 28,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 278,14 EUR an.

SAP SE ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 28.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

