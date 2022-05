SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 18.05.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 92,28 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,86 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.043.500 SAP SE-Aktien.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 129,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 28,87 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2022 auf bis zu 89,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,69 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 22.04.2022 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.077,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.350,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte SAP SE am 21.07.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 20.07.2023.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie dennoch fester: Aktionärsvertreter plädieren gegen Wiederwahl von SAP-Aufsichtsratschef Plattner

Hot Stocks heute: Stillhalter bei 14.100 DAX Punkten - thyssenkrupp mit starken Zahlen - Update Hebeltrade

Hot Stocks heute: Mögliches Kaufsignal nach der FED-Sitzung - Chancen bei Deutsche Bank und Commerzbank - SAP mit Trendumkehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG