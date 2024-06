SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Bei der SAP SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 175,84 EUR.

Im XETRA-Handel kam die SAP SE-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 175,84 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 177,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 174,76 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,50 EUR. Bisher wurden heute 461.406 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,91 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 32,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 194,30 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 8,04 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,44 Mrd. EUR umgesetzt.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

