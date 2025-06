SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

SAP SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 254,65 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 254,65 EUR ab. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 253,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 272.943 Stück.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,33 Prozent wieder erreichen. Bei 174,70 EUR fiel das Papier am 20.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 31,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,37 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 295,00 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 22.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte SAP SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

