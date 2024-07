SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 182,66 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 182,66 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 181,04 EUR. Bei 183,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 315.505 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 190,98 EUR an. Gewinne von 4,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 118,52 EUR fiel das Papier am 27.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 197,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.04.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE ein EPS von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je SAP SE-Aktie.

