SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag nahe Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 19.07.2022 12:22:00 Uhr bei 87,68 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 87,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 86,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,91 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 452.949 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,74 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 83,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,46 EUR aus.

Am 22.04.2022 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 7.077,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.350,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die SAP SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 21.07.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 20.07.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,99 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

