SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 20.06.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 88,75 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 88,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,09 EUR. Bisher wurden heute 626.198 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 2,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,69 EUR an.

SAP SE gewährte am 22.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 7.077,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.350,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte SAP SE am 21.07.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 20.07.2023 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

