SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 178,24 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 178,24 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 178,34 EUR. Mit einem Wert von 177,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 454.055 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Bei 118,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,18 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,30 EUR an.

SAP SE gewährte am 22.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,06 Prozent auf 8,04 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,56 EUR fest.

