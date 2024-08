SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 197,76 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Bei 198,88 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 198,44 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 39.827 Aktien.

Am 20.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,88 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,26 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 39,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 211,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2024 vor. Das EPS lag bei 0,76 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,29 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 27.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,45 EUR je SAP SE-Aktie.

