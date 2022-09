SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Vormittag an

Das Papier von SAP SE legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 83,81 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 84,04 EUR. Mit einem Wert von 84,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.995 SAP SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,74 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Bei 82,29 EUR fiel das Papier am 19.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,77 EUR.

Am 21.07.2022 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,75 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.517,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 19.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,85 EUR im Jahr 2022 aus.

