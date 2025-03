SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 248,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 248,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 247,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 249,05 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.562.499 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 13,97 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,82 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,14 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,38 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 286,50 EUR an.

Am 28.01.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 28.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,27 EUR je Aktie belaufen.

