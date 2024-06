SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die SAP SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 179,78 EUR.

Mit einem Wert von 179,78 EUR bewegte sich die SAP SE-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 181,48 EUR an. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 179,12 EUR nach. Mit einem Wert von 179,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.923.145 SAP SE-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,30 EUR an.

Am 22.04.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 8,04 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7,44 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte SAP SE am 22.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,56 EUR fest.

