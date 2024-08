Aktie im Blick

SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag höher

21.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 196,14 EUR.

Wer­bung

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 196,14 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 197,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 196,68 EUR. Zuletzt wechselten 283.905 SAP SE-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (199,20 EUR) erklomm das Papier am 20.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (120,26 EUR). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 63,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 211,11 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 EUR je SAP SE-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible