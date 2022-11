SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag gesucht

Um 04:22 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 106,58 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,28 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 932.700 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,38 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,67 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 79,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,93 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,55 EUR für die SAP SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 7.841,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.845,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 26.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.01.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2022 4,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

