SAP SE Aktie News: SAP SE haussiert am Vormittag

SAP SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,4 Prozent auf 222,20 EUR.

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 222,20 EUR. Bei 222,50 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 221,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 328.423 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 222,50 EUR markierte der Titel am 22.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Bei 122,46 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 216,67 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,29 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7,74 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 23.01.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 27.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,47 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Schwacher Handel: DAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus