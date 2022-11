SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Vormittag auf rotes Terrain

Die SAP SE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 105,78 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 105,38 EUR. Bei 105,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.389 SAP SE-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,44 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 15,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (79,58 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 32,92 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 116,55 EUR an.

SAP SE veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 1,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7.841,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.845,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte SAP SE am 26.01.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 24.01.2024 dürfte SAP SE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

