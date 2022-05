SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag auf grünem Terrain

Die SAP SE-Aktie konnte um 23.05.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 92,89 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 93,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 65.298 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 129,74 EUR. 28,40 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2022 bei 86,81 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 7,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 129,69 EUR.

SAP SE gewährte am 22.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.077,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.350,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2022 terminiert. SAP SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Hot Stocks heute: Signal der Woche: SAP - Höreraktie: Alphabet

Attraktive Aktien: Diese Unternehmen sind gut gegen die Inflation gerüstet

SAP-Aktie im Minus: SAP-Aufsichtsratschef Plattner will in eigenen Reihen Nachfolger suchen

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com