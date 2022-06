SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie verlor um 23.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 88,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 88,11 EUR. Mit einem Wert von 88,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.012.919 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,74 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Gewinne von 31,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,40 EUR am 13.06.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,69 EUR.

Am 22.04.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,40 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.077,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 6.350,00 EUR eingefahren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 20.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von SAP SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

