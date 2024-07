SAP SE Aktie News: SAP SE schießt am Dienstagvormittag hoch

SAP SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,4 Prozent auf 195,44 EUR.

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,4 Prozent auf 195,44 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 195,54 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 193,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 191.668 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2024 bei 195,54 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 0,05 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 118,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2023). Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 39,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,17 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 200,40 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,04 Mrd. EUR – ein Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte SAP SE am 21.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von SAP SE.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,47 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.



