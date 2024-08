SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Nachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 195,98 EUR.

Die SAP SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 195,98 EUR abwärts. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 194,92 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 196,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 496.889 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (199,20 EUR) erklomm das Papier am 20.08.2024. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 1,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 120,26 EUR fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 211,11 EUR an.

SAP SE gewährte am 22.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,29 Mrd. EUR – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,45 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich im Plus