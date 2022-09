SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Um 09:22 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 81,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 81,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.616 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 129,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,87 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,06 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 114,77 EUR.

Am 21.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,96 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.517,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.669,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte SAP SE am 25.10.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 19.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2022 4,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

