SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag höher

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 24.06.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 91,92 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,93 EUR aus. Bei 89,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 922.063 SAP SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2022 bei 86,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 6,39 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 129,69 EUR.

Am 22.04.2022 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.077,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 6.350,00 EUR eingefahren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 20.07.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,73 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Werte für Generationen: Das sind die Jahrhundert-Aktien

Was Analysten von der SAP SE-Aktie erwarten

Hot Stocks heute: Salesforce mit guten Zahlen - SAP kann derzeit nicht davon profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible