SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Mittwochnachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 87,76 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 87,05 EUR. Mit einem Wert von 87,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 687.341 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2022 bei 83,84 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 4,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 114,46 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.517,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 19.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

