SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 206,55 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 206,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 206,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 207,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 191.990 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 208,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,73 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 120,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 71,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 211,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,29 Mrd. EUR – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 27.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von SAP SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,45 EUR im Jahr 2024 aus.

