SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Mittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 12:22 Uhr 4,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 95,61 EUR. Bei 94,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.382.176 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 129,74 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 26,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,45 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 114,36 EUR.

SAP SE gewährte am 21.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.845,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 24.01.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,83 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

