SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Freitagnachmittag

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 106,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 106,24 EUR. Bei 105,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 767.718 SAP SE-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,41 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,30 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 25.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,55 Prozent auf 7.841,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 24.01.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,50 EUR je Aktie belaufen.

