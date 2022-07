SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 26.07.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 89,43 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 89,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,57 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 848.979 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 129,74 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 31,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 83,84 EUR. Abschläge von 6,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 116,85 EUR.

Am 21.07.2022 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,75 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 7.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.669,00 EUR umgesetzt.

Am 25.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von SAP SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,87 EUR je Aktie belaufen.

