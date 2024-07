SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 194,54 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 194,54 EUR ab. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 193,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 194,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 246.839 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2024 bei 196,98 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 1,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 38,60 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je SAP SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 204,90 EUR angegeben.

Am 22.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,55 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

