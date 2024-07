SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Vormittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 194,74 EUR.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 194,74 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 194,36 EUR. Bei 194,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.177 SAP SE-Aktien.

Am 23.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 196,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 1,15 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2023 auf bis zu 119,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,67 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,90 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.07.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.10.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 27.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,39 EUR je SAP SE-Aktie.

