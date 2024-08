SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von SAP SE

Blick auf SAP SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 194,98 EUR.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 194,98 EUR abwärts. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 194,24 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 194,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.588 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 199,20 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 2,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,26 EUR. Abschläge von 38,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 211,11 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,29 Mrd. EUR – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.10.2024 erwartet. Am 27.10.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

