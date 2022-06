SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 27.06.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent auf 92,71 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 93,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 93,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 100.836 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 129,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 28,54 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.06.2022 Kursverluste bis auf 86,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,69 EUR an.

Am 22.04.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,45 Prozent auf 7.077,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.350,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 20.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,73 EUR je SAP SE-Aktie.

