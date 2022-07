SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die SAP SE-Aktie wies um 27.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 88,67 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 88,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 89,43 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 268.729 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,74 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 31,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,84 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,76 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,85 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 21.07.2022. Das EPS wurde auf 0,96 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.669,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.517,00 EUR ausgewiesen.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 19.10.2023 dürfte SAP SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,84 EUR im Jahr 2022 aus.

