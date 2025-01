SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 262,25 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 262,25 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 269,60 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 736.248 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 269,60 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 2,73 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 29.01.2024 auf bis zu 159,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 260,56 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 21.10.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.04.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,44 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

