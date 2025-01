SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag nordwärts

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 263,40 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 263,40 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 269,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 168.868 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 269,60 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 2,35 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,38 EUR. Dieser Wert wurde am 29.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 39,49 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 257,75 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 21.10.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,02 Prozent zurück. Hier wurden 8,47 Mrd. EUR gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 22.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.04.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je SAP SE-Aktie.

