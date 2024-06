SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Freitagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 188,50 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 188,50 EUR. Bei 188,84 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 188,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.558 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.06.2024 auf bis zu 188,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 0,18 Prozent zulegen. Am 27.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,17 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 194,80 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE ein EPS von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,04 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von SAP SE.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

