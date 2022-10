SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag schwächer

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 96,86 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 96,50 EUR. Bei 96,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116.056 SAP SE-Aktien.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR an. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 25,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 79,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 115,64 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 7.841,00 EUR gegenüber 6.845,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte SAP SE am 26.01.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 24.01.2024.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com