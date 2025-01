SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 267,25 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 267,25 EUR zu. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 269,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 263,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 697.812 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 269,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,84 EUR am 01.02.2024. Abschläge von 40,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 266,11 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 28.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 22.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 28.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,26 EUR je Aktie aus.

