SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 84,49 EUR. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,07 EUR ab. Mit einem Wert von 84,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98.363 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,84 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,78 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 114,46 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 21.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,96 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent auf 7.517,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 19.10.2023.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,85 EUR je Aktie.

